بلاسخارت تجتمع مع الصدر في الحنانة

أربيل (كوردستان 24)- وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف الأشرف.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلاسخارت وصلت الى مكتب السيد الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف".

وكان محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي قد استقبل بلاسخارت في مطار النجف الدولي.

وبحسب ما أفادت مصادر فإن من المقرر أن تلتقي بلاسخارت بالصدر.

وكانت آخر زيارة لبلاسخارات إلى النجف، في كانون الأول 2021، بعد توتر نتيجة إعلان نتائج انتخابات تشرين الأول أكتوبر.

وتأتي زيارة المبعوثة الأممية للصدر في وقت يعاني فيه العراق من انسداد سياسي، حيث تعجز الأطراف السياسية عن تشكيل حكومة بعد مرور أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة.