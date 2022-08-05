بلاسخارت: اللقاء مع الصدر كان جيدا وناقشنا اهمية إيجاد حلول للأزمة السياسية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن لقاءها بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كان جيداً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بلاسخارت قولها في مؤتمر صحفي بعد لقائها السيد الصدر في الحنانة، إنها "ناقشت مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية".

ووصلت بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف.

وكانت بلاسخارت، قد وصلت صباح الجمعة، الى محافظة النجف في زيارة "غير معلنة"، التقت خلالها بالصدر في مقر إقامته بالحنانة.

وتتزامن زيارة بلاسخارت مع توافد الآلاف من مناصري الصدر الجمعة، لأداء صلاةً موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، على ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على طلبه إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط.

ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضمّ مقرات حكومية ودبلوماسية.

وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدّمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأربعاء إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقلّ من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.