هزة ارضية تضرب منطقة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة النقل العراقية ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية اليوم الجمعة الموافق 5 آب 2022 في إدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:07:40 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4) درجة وتبعد (17) كم جنوب شرق قضاء كلار التابع لإدارة منطقة "كرميان".

وقال مراسل كوردستان 24 هريم جاف ان المواطنين في المنطقة شعروا بالهزة.