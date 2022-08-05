صحة وبیئة

هزة ارضية تضرب منطقة في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان هزة ارضية السليمانية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة النقل العراقية ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية اليوم الجمعة الموافق 5 آب 2022 في إدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:07:40 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4) درجة وتبعد (17) كم جنوب شرق قضاء كلار التابع لإدارة منطقة "كرميان".

وقال مراسل كوردستان 24 هريم جاف ان المواطنين في المنطقة شعروا بالهزة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف