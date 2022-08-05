"ضربات إسرائيلية" تردي 4 فلسطينيين بينهم طفل وتصيب آخرين في غزة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في قطاع غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ ضربات جوية على القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.

ونفذت إسرائيل ضرباتها الجوية وسط مخاوف من وقوع هجمات من القطاع الفلسطيني بعد اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال مراسلنا بهاء طباسي إن الضربات الجوية أودت بحياة أربعة فلسطينيين فيما أصيب عدد آخر بجروح، وهو ما أكدته وزارة الصحة في القطاع لاحقاً.

وبحسب مصادر طبيّة فإن 19 شخصاً أصيبوا بجروح.

وشاهد مراسلنا عدة طائرات تغير على القطاع استهدفت إحداها وسط مدينة غزة.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخاً على الأقل على شقة سكنية في برج سكني وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، وفق شهود عيان.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة مواقع تدريب لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في عدة مناطق في قطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر محلية.