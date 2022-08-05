أمن

"ضربات إسرائيلية" تردي 4 فلسطينيين بينهم طفل وتصيب آخرين في غزة

شاهد مراسلنا عدة طائرات تغير على القطاع استهدفت إحداها وسط مدينة غزة
author_image Kurdistan24 اربیل
القصف استهدف برجاً سكنياً
القصف استهدف برجاً سكنياً
الشرق الاوسط غزة فلسطين إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في قطاع غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ ضربات جوية على القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.

ونفذت إسرائيل ضرباتها الجوية وسط مخاوف من وقوع هجمات من القطاع الفلسطيني بعد اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال مراسلنا بهاء طباسي إن الضربات الجوية أودت بحياة أربعة فلسطينيين فيما أصيب عدد آخر بجروح، وهو ما أكدته وزارة الصحة في القطاع لاحقاً.

وبحسب مصادر طبيّة فإن 19 شخصاً أصيبوا بجروح.

وشاهد مراسلنا عدة طائرات تغير على القطاع استهدفت إحداها وسط مدينة غزة.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخاً على الأقل على شقة سكنية في برج سكني وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، وفق شهود عيان.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة مواقع تدريب لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في عدة مناطق في قطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر محلية.

موضوعات ذات صلة
العراق

زيباري يؤيد خطاب الصدر ويرى الحل في الرجوع إلى "رأي الشعب"
  21:30 2022/08/03
العراق

المالكي يرد ضمنياً على الصدر: حسم الخلافات يبدأ بالعودة إلى الدستور
  21:06 2022/08/03
العراق

الصدر يدعو لانتخابات مبكرة ويطالب أنصاره بمواصلة الاعتصام
  20:01 2022/08/03
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف