عراقي يبعثر أموالاً في شوارع سيئول والشرطة تفتح تحقيقاً معه

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة فتح تحقيق مع عراقي أقدم على بعثرة مبلغ كبير من عملتي الدولار واليورو في أحد شوارع سيئول.

وبعثر العراقي ما يصل إلى (16,930 دولاراً أمريكياً) من الدولار واليورو والوون الكوري في شارع يقع بمنطقة سكنية في حي نوون في سيئول.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم إن الحادثة وقعت مساء أمس الخميس، إن الشرطة بدأت بالتحقيقات مع الرجل الثلاثيني.

وبعد أن بعثرها في الشارع، أبلغ الشاب العراقي الشرطة بأنه فقد أمواله.

وحاول الرجل إعطاء النقود لأحد المارة قائلا "لدي الكثير من المال"، لكن هذا الشخص رفض أخذها منه، فبدأ العراقي في بعثرة الأوراق النقدية، وفقاً لشهود عيان.

وغادر بعد ذلك الرجل المكان، كما أكد الشعود.

هذا ولم تعثر الشرطة على أي علامات تدل على ارتكاب جريمة، كما أسفر اختبار تعاطي المخدرات معه عن نتيجة سلبية، وفقاً للسلطات الكورية.

وقال مسؤول بالشرطة، وفقاً للوكالة الكورية، إنه "بعد التأكد من أن الرجل غير مستقر نفسياً، تبحث الشرطة عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم".

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إنه تم استرجاع جميع الأوراق النقدية التي تخلص منها الرجل، وستتم إعادتها إليه عند تسليمه إلى ذويه.