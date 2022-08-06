أمن

مناورات عسكرية صينية تحاكي هجوماً على تايوان

وطالبت واشنطن الصين الى وقف المناورات العسكرية، والتي بدأتها منذ زيارة نانسي بيلوسي الى تايوان
author_image مظفر مزوري
العالم تايوان الصين مناورات عسكرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش التايواني انه رصد طائرات وسفن صينية عدة تحاكي هجوماً على تايوان، فيما دعت واشنطن الصين لخفض شدة التوتر وتهدئة اللهجة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها "انها رصدت طائرات وسفن صينية عديدة، كانت تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان وبعضها عَبَرَ الخط الوسط، ويعتقد انها تجري محاكاة لهجوم صيني على جزيرة تايوان الرئيسية".

وطالبت واشنطن الصين الى وقف المناورات العسكرية، والتي بدأتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، بهدف خفض شدة التوتر في المنطقة .

وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي جون كيربى "ان الصين يمكنها ان تقوم بالكثير لخفض التوتر والتهدأة في المنطقة، من خلال وقف المناورات العسكرية المستفزة وتهدأة لهجتها".

وأشار كيربى الى "ان الولايات المتحدة ستستمر في اتصالاتها العسكرية على أعلى مستوى مع الصين، رغم تعليق الصين اتفاقات عديدة تشمل هذا المجال .

المصدر: فرانس24

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