أمن

الجيش الإسرائيلي يعتقل 19 من عناصر حركة الجهاد الإسلامي

author_image مظفر مزوري
الشرق الاوسط فلسطين غزة اسرائيل القصف

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن اعتقال 19 عنصراً من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية ويواصل شن الضربات العسكرية على غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم السبت "ان الجنود وعناصر من جهاز الامن الوطني اعتقلوا 20 شخصاً خلال مداهمات اجروها في وقت مبكر من صباح اليوم في الضفة الغربية".

وأشار البيان "ان الذين تم اعتقالهم 19 منهم هم من عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وشنت إسرائيل أمس الجمعة ضربات جوية على غزة أوقعت عدداً من القتلى بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والتي ردت بدورها بإطلاق عشرات الصواريخ.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 65 آخرين بجروح.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية 

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