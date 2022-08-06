إسرائيل تستعد "لأسبوع" من الغارات على غزة وتستبعد وقفاً لإطلاق النار

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه يستعد "لأسبوع" من الغارات على قطاع غزة حيث أودى تبادل إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي حتى الآن بحياة عشرة أشخاص في الجانب الفلسطيني.

وأدى أسوأ اندلاع للعنف بين الطرفين منذ الحرب الخاطفة العام الماضي إلى حرمان القطاع المحصور بين مصر والبحر الأبيض المتوسط وإسرائيل ويبلغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة، من محطة الطاقة الوحيدة لديه.

وقال محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء السبت إن محطة الكهرباء أُغلقت "بسبب نقص الوقود".

وعادة يتمّ نقل الديزل الخاص بالمحطة بشاحنات من مصر أو إسرائيل التي أغلقت معبريها الحدوديين مع غزة الثلاثاء بسبب مخاوف أمنية.

وعلى أحد جانبي الحدود لا تتوقف صفارات الإنذار بحدوث قصف عن العمل في بلدات إسرائيلية. وفي الجانب الآخر، تبدو مدينة غزة في حالة شلل بشوارعها المهجورة بمعظمها ومتاجرها التي أغلقت أبوابها.

ويتوقع الجيش الإسرائيلي بأن يواصل قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع، مشيراً إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ناطق باسم الجيش قوله إن الجيش الإسرائيلي "يستعد لتواصل العملية لمدة أسبوع.. ولا تجري حاليا أي مفاوضات لوقف إطلاق النار".

من جهتها، أدانت الجامعة العربية "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الشرس... على قطاع غزة"، بينما دعا الأردن إلى "الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان" على الجيب الفلسطيني.