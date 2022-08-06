سیاسة

إسرائيل تجدد غاراتها على غزة وترفع حصيلة الضحايا إلى 24 بينهم 6 أطفال

قال مراسلنا إن تصاعد العنف في القطاع أودى لغاية الآن بحياة 24 شخصاً بينهم ستة أطفال
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الشرق الاوسط غزة إسرائيل بهاء طباسي قطاع غزة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلنا في قطاع غزة بهاء طباسي اليوم السبت بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24 شخصاً بينهم ستة أطفال.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها تستعد "لأسبوع" من العمليات العسكرية، مع تكثيفها الغارات على قطاع غزة مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية.

وقال مراسلنا إن تصاعد العنف في القطاع أودى لغاية الآن بحياة 24 شخصاً بينهم ستة أطفال، وهو ما أكدته وزارة الصحة لاحقاً.

وقصفت طائرات إسرائيلية غزة مراراً، فيما أطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوءاً نسبياً امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي وابلاً من الصواريخ وصل حتى مدينة تل أبيب بعدما قتلت إسرائيل أحد كبار قادة الحركة في غارة جوية مفاجئة في النهار على مبنى شاهق في غزة أمس الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على المزيد من نشطاء الجهاد الإسلامي ومخازن أسلحة مخبأة في مناطق سكنية اليوم السبت.

وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان والغبار بعد أن هزت انفجارات مدينة غزة، وشوهدت سيارات الإسعاف تنطلق مسرعة في الشوارع.

وأطلق مسلحون فلسطينيون ما لا يقل عن 200 صاروخ عبر الحدود تم اعتراض معظمها، مما تسبب في انطلاق صفارات الإنذار وهرولة السكان إلى الملاجئ.

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