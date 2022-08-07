قصف مسيّرة تركية يودي بأربعة أشخاص بينهم طفلان في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوى الأمن الداخلي (آسايش)، التابع للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، ان طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة في مدينة القامشلي، واسفر القصف عن "استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة مواطنين اثنين حالاتهما حرجة".

وذكر بيان الأسايش ان الانفجار الذي حصل في حي الصناعة بمدينة قامشلو مساء يوم السبت، أسفر عن "استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة مواطنين اثنين حالاتهما حرجة، بهجوم نفذته "طائرة مسيرة" تابعة لتركيا.

وأشار البيان الى ان "نتائج التحقيق الأولية التي قامت بها قواتنا بخصوص الانفجار الذي حصل مساء السبت 6 أغسطس / آب الساعة السادسة و واحد و عشرون دقيقة ،بحي الصناعة في مدينة قامشلو، أن طائرة مسيرة للاحتلال التركي قامت باستهداف سيارة".

وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان كانا في مكان الاستهداف و إصابة مواطنين اثنين حالاتهم حرجة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مبينةً أنه "خلف أضراراً مادية كبيرة بالسيارات المتواجدة و المحال الصناعية".

وقال البيان ان الاستهدافات المتكررة بين صفوف المدنيين "ما هي إلا نتيجة للصمت الدولي حول هذه الانتهاكات التي تستهدف أمان و استقرار مناطقنا".