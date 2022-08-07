سیاسة

ماكغروك: سنواصل العمل مع حلفائنا لتوحيد قوات البيشمركة وإعادة هيكلتها

author_image سوار أحمد
کوردستان بريت ماكغورك البيشمركة امريكا

أربيل (كوردستان 24)- اكد منسق شؤون الشرق الاوسط وافريقيا في البيت الابيض بريت ماكغورك يوم السبت، التزام بلاده بدعم حكومة اقليم كوردستان، ومواصلة العمل مع حلفاء الولايات المتحدة، لتوحيد قوات البيشمركة وإعادة هيكلتها.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، ان وزير البيشمركة شورش اسماعيل التقى يوم السبت منسق شؤون الشرق الاوسط وافريقيا في البيت الابيض بريت ماكغورك بالعاصمة الامريكية واشنطن. وناقشا أهمية توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة.

وأكد الجانبان ، بحسب البيان ، التزامهما بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ، واستمرار دعم أمريكا لحكومة الإقليم.

وتم التأكيد مجددا خلال اللقاء، على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون التعاون والعمل لتسريع عملية توحيد وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

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