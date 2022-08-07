في يوم "الشهيد الآشوري".. نيجيرفان بارزاني يستذكر مذبحة سيميل

أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (7 آب 2022)، مذبحة سيميل التي أرتكبتها السلطات العراقية، وذلك في يوم الشهيد الآشوري.

ونشر نيجيرفان بارزاني على تويتر: "اليوم 7 آب، في يوم الشهيد الآشوري، نحيي بإجلال ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لإخواننا وأخواتنا الآشوريين التي ارتكبتها السلطات العراقية آنذاك في سيميل قبل 89 عاماً".

وأضاف رئيس الاقليم "بهذه المناسبة نؤكد على التعايش والتسامح".

وارتكبت السلطات العراقية مذبحة سيميل بحق الآشوريين، في عمليات تصفية منظمة بعهد فيصل الأول وحكومة رشيد عالي الكيلاني وازدادت حدتها بين 8-11 آب 1933.

ويستخدم المصطلح (المذبحة) لوصف ما حدث من مجازر وإبادة عرقية في بلدة سميل بالإضافة إلى حوالي 63 قرية آشورية في لواء الموصل آنذاك (محافظتي دهوك ونينوى حالياً)، والتي أدت إلى وفاة حوالي 600 شخص بحسب مصادر بريطانية، وأكثر من 3,000 آشوري بحسب مصادر أخرى.

وفي سنة 1970 أعلن الأتحاد العالمي الآشوري يوم 7 آب يوماً للشهيد الآشوري يتم فيه تذكار الذين سقطوا سواء في حملة سميل أو في المذابح الآشورية.