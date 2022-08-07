صحة وبیئة

هيئة الأنواء: تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة الأسبوع الجاري

author_image سوار أحمد
العراق حالة الطقس هيئة الأنواء الغبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد، عن حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس يوم غد الاثنين، سيكون صحواً في عموم اقسام البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

واوضح، أن "الطقس ليوم الثلاثاء، سيكون صحواً في المنطقة الوسطى والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا ،اما في  المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا حاراً والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

واضاف، ان "طقس يوم الاربعاء، سيكون صحواً  في المنطقتين الوسطى  والشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن، اما في  المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً حاراً والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

ولفت، الى ان "طقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحواً في عموم المناطق، اما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية،فيما ستكون درجات الحرارة  مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

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