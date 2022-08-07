الجفاف والإهمال يهددان أهوار العراق بالزوال

أربيل (كوردستان 24)- الجفاف يهدد منطقة الأهوار العراقية بالزوال في حال لم تتدخل الحكومة لإنقاذ هذه المساحات المائية المسطحة الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع إيران.

فإلى جانب الآثار التي خلفها قرار الرئيس السابق صدام حسين بتجفيفها لمواجهة المعارضة المسلحة التي كانت تساندها إيران خلال سنوات الحرب (1980-1988)، المنطقة مهددة بالتغير المناخي، يضاف إلى ذلك هاجس "زوال" المساعدات المالية الضرورية لإعادة الحياة إليها.

ويخشى العراقيون أن تسحب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذه المنطقة من لائحة التراث العالمي بسبب غياب سياسة حكومية للاعتناء بها. وتعد الأهوار من بين المناطق الطبيعية والبيئية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: فرانس 24