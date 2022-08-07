سیاسة

المفوضية العليا توضح بخصوص تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة.

وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الامور المتعلقة بالعمل الانتخابي".

واضافت ان "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد او المدة الزمنية المطلوبة لاجراء اي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا الى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة الى انه "لم يصدر عن مجلس المفوضين اي قرار او بيان بهذا الخصوص".

وذكرت الغلاي ان "ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية او مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج الى تشريع وان امكانية اجراء الانتخابات من عدمها او هل هي جاهزة ام لا يعود الى  مجلس المفوضين".

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