مجتمع

التربية العراقية تعلن نجاح الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية

author_image سوار أحمد
العراق وزير التربية علي الدليمي الامتحانات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية علي الدليمي، اليوم الأحد، نجاح الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بفروعها كافة.

وقال الدليمي في بيان، ان "الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بفروعها كافة انتهت بنجاح على المستوى في دقة الأداء والرصانة العلمية وتحمل المسؤولية والامانة بكل صدقً وإخلاص من خلال جهدٍ وطني كبير تضافرت به جهود الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة كافة لأداء الامتحانات وإجرائها كما مخططٌ لها".

وذكر الدليمي ان "الجميع بذلوا جهوداً كبيرة صادقة ومخلصة في ظروف استثنائية ومعقدة وان كلمة الشكر والتقدير لا تصل الى مستوى النتائج التي حققتموها في خدمة العملية التربوية ونجاحها وتقدمها رغم كل التحديات الصعبة "، مشيرا الى "انني أُقدر عالياً تفانيكم وحرصكم في حماية العملية الامتحانية من جوانبها كافة".

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