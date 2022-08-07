أمن

مصدر: الجيش العراقي ينفذ حملة اعتقالات بحق مواطنين كورد في كركوك

وصف المصدر حملة الاعتقالات بـ"التعسفية"
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الجيش اعتقل لغاية الآن ستة شبان كورد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة كركوك
الجيش اعتقل لغاية الآن ستة شبان كورد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة كركوك
العراق العراق كركوك داقوق

أربيل (كوردستان 24)- ذكر مصدر مطلع اليوم الأحد أن الجيش العراقي نفّذ حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين الكورد في إحدى ضواحي كركوك.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه، إن قوة من الجيش العراقي مؤلفة من 15 همراً حاصرت قرية المنصوري ضمن منطقة الافتخار إلى الجنوب من داقوق، ثم بدأت بحملة اعتقالات.

وأشار إلى أن الجيش اعتقل لغاية الآن ستة شبان كورد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة كركوك المتنازع عليها.

وتابع قائلاً "الشبان المعتقلون ليسوا سوى كسبة وليس لديهم أي مشاكل تذكر".

ووصف المصدر حملة الاعتقالات بـ"التعسفية"، وأضاف أنها تهدف "لإذلال" الكورد وإفراغ تلك القرى المترامية الأطراف من سكانها.

ودعا المصدر، وهو مواطن كوردي من سكنة المنطقة، القيادة الكوردية إلى التحرك الفوري ووضع حد لممارسات القوات العراقية التي انتشرت في تلك المناطق بعد أحداث 16 تشرين الأول أكتوبر 2017.

ولم تعلق القوات العراقية بعد على تلك الاعتقالات، كذلك لم يتسن لكوردستان 24 الوصول إلى أي مسؤول في وزارة الدفاع للتعقيب.

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