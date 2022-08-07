أمن

العراق يصدر أول حكم بالمؤبد ضد أربعة مدانين بقصف مطار بغداد

صدر الحكم ضد المدانين بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب
author_image Kurdistan24 اربیل
تضررت طائرتان بفعل القصف الصاروخي - صورة أرشيفية
تضررت طائرتان بفعل القصف الصاروخي - صورة أرشيفية
العراق العراق محكمة جنايات الكرخ مؤبد قصف مطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة عراقية اليوم الأحد بالسجن المؤبد ضد أربعة متهمين ادينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام الجاري.

وألحق الهجوم الصاروخي، الذي نُفذ في 28 من كانون الثاني يناير الماضي، أضراراً مادية بمدرج وطائرتين فارغتين كانتا متوفقتين على أرض المطار.

ويعد هذا أول حكم تصدره محكمة جنايات الكرخ في قضايا تتعلّق بالهجمات الصاروخية على مطار بغداد وقواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد".

وصدر الحكم ضد المدانين بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً للبيان.

وتعرضت قوات عسكرية عراقية تستضيف عسكريين من التحالف الدولي ومحيط السفارة الأمريكية إلى عشرات الهجمات الصاروخية في السنوات القليلة الماضية.

وزادت حدة تلك الهجمات منذ أن اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في مطلع كانون الثاني يناير 2020.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليها عن تلك الهجمات، إلا أن الولايات المتحدة غالباً ما تلقي باللائمة على الجماعات المسلحة الموالية لطهران.

موضوعات ذات صلة
العراق

الكاظمي يبحث مع الحلبوسي مسار مبادرته بشأن الأزمة السياسية في العراق
  1 ساعة
العراق

العراق يحدد موعد الربط الكهربائي مع السعودية
  1 ساعة
العراق

مصدر: الجيش العراقي ينفذ حملة اعتقالات بحق مواطنين كورد في كركوك
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف