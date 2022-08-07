العراق يصدر أول حكم بالمؤبد ضد أربعة مدانين بقصف مطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة عراقية اليوم الأحد بالسجن المؤبد ضد أربعة متهمين ادينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام الجاري.

وألحق الهجوم الصاروخي، الذي نُفذ في 28 من كانون الثاني يناير الماضي، أضراراً مادية بمدرج وطائرتين فارغتين كانتا متوفقتين على أرض المطار.

ويعد هذا أول حكم تصدره محكمة جنايات الكرخ في قضايا تتعلّق بالهجمات الصاروخية على مطار بغداد وقواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد".

وصدر الحكم ضد المدانين بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً للبيان.

وتعرضت قوات عسكرية عراقية تستضيف عسكريين من التحالف الدولي ومحيط السفارة الأمريكية إلى عشرات الهجمات الصاروخية في السنوات القليلة الماضية.

وزادت حدة تلك الهجمات منذ أن اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في مطلع كانون الثاني يناير 2020.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليها عن تلك الهجمات، إلا أن الولايات المتحدة غالباً ما تلقي باللائمة على الجماعات المسلحة الموالية لطهران.