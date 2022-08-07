اقتصاد

العراق يحدد موعد الربط الكهربائي مع السعودية

سيتم انشاء خطوط عبر منفذ عرعر الحدودي ومحطة اليوسفية
author_image مظفر مزوري
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق السعودية ربط الطاقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن مشروع ربط الطاقة مع المملكة العربية السعودية سيكتمل في غضون ثلاث سنوات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها حددت مع الجانب السعودي مسارات الخطوط ونقاط الربط وآليات العمل المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله إن وزارته حددت مع الجانب السعودي مسارات الخطوط ونقاط الربط وآليات العمل، مؤكداً أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستتضمن ألف ميغاواط.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أوضحت مؤخراً تفاصيل مشاريع ربط الطاقة المشتركة مع السعودية والخليج، وأكدت أن المرحلة الأولى ستتضمن ربط ألف ميغاواط مع السعودية.

وأضاف موسى "سيتم إنشاء خطوط عبر منفذ عرعر الحدودي، ومحطة اليوسفية"، مبيناً أن "الربط سيكتمل في غضون 24 إلى 36 شهراً".

وأشار موسى الى أنه "بناءً على مساعي وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والحرص على أن تنشئ مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار، تم المضي باتجاه ربط مشترك مع تركيا ومع المملكة الأردنية الهاشمية، وبحثنا الموضوع بشكل مستفيض مع هيئة الربط الخليجي ومع المملكة السعودية".

وأكد المتحدث أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتسريع تلك الإنجازات لتنويع مصادر الطاقة والوزارة ماضية بهذا الصدد".

وشارك العراق الشهر الماضي في مؤتمر جدة للأمن والتنمية وجرى خلاله توقيع اتفاق بين بغداد والرياض يهدف لإمداد العراق بالطاقة الكهربائية.

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