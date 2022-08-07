أمن

"غضب شديد" في نيو مكسيكو بعد مقتل مسلم رابع.. وبايدن يشعر بالحزن

أضاف بايدن أن "هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا"
author_image Kurdistan24 اربیل
جرى التعرف على محمد أحمدي، إلى اليسار، ومحمد أفضل حسين، في الوسط، وأفتاب حسين على أنهم ثلاثة من أربعة رجال مسلمين قُتلوا مؤخراً في ألبوكيرك
جرى التعرف على محمد أحمدي، إلى اليسار، ومحمد أفضل حسين، في الوسط، وأفتاب حسين على أنهم ثلاثة من أربعة رجال مسلمين قُتلوا مؤخراً في ألبوكيرك
العالم أمريكا نيو مكسيكو

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه يشعر بالغضب بعد مقتل مسلم رابع في ألبكيركي بولاية نيو مكسيكو.

يأتي هذا في وقت تحقق فيه الشرطة المحلية في نيو مكسيكو ووكالات اتحادية في عمليات القتل التي وقع آخرها مساء يوم الجمعة.

وفي تغريدة نشرها على تويتر، أشار بايدن إلى أنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل.

وتابع "بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أصلي من أجل عائلات الضحايا وتقف إدارتي بقوة مع الجالية الإسلامية".

وأضاف بايدن أن "هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا".

وبحسب الشرطة فقد ثلاثة رجال في أكبر مدينة في الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية استُهدفوا على ما يبدو بسبب ديانتهم وانتمائهم العرقي.

وكان اثنان من هؤلاء القتلى يُصلون في نفس المسجد، وقتلا بالرصاص في ألبكيركي في أواخر تموز يوليو وأوائل أغسطس آب.

وذكرت الشرطة أن هناك "احتمالا قويا" بأن وفاتهما مرتبطة بمقتل مهاجر أفغاني في تشرين الثاني نوفمبر.

ومن بين الوكالات التي تساعد في التحقيق شرطة ولاية نيو مكسيكو ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والشرطة القضائية الأمريكية.

وقالت ميشيل لوجان جريشام حاكمة ولاية نيو مكسيكو على تويتر "القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في ألبكيركي يثير غضباً شديداً وغير مقبول على الإطلاق".

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

هدنة بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" بعد قصف مكثف أودى بحياة العشرات
  2 ساعات
العراق

الكاظمي يبحث مع الحلبوسي مسار مبادرته بشأن الأزمة السياسية في العراق
  3 ساعات
العراق

العراق يحدد موعد الربط الكهربائي مع السعودية
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف