"غضب شديد" في نيو مكسيكو بعد مقتل مسلم رابع.. وبايدن يشعر بالحزن

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه يشعر بالغضب بعد مقتل مسلم رابع في ألبكيركي بولاية نيو مكسيكو.

يأتي هذا في وقت تحقق فيه الشرطة المحلية في نيو مكسيكو ووكالات اتحادية في عمليات القتل التي وقع آخرها مساء يوم الجمعة.

وفي تغريدة نشرها على تويتر، أشار بايدن إلى أنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل.

وتابع "بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أصلي من أجل عائلات الضحايا وتقف إدارتي بقوة مع الجالية الإسلامية".

وأضاف بايدن أن "هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا".

وبحسب الشرطة فقد ثلاثة رجال في أكبر مدينة في الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية استُهدفوا على ما يبدو بسبب ديانتهم وانتمائهم العرقي.

وكان اثنان من هؤلاء القتلى يُصلون في نفس المسجد، وقتلا بالرصاص في ألبكيركي في أواخر تموز يوليو وأوائل أغسطس آب.

وذكرت الشرطة أن هناك "احتمالا قويا" بأن وفاتهما مرتبطة بمقتل مهاجر أفغاني في تشرين الثاني نوفمبر.

ومن بين الوكالات التي تساعد في التحقيق شرطة ولاية نيو مكسيكو ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والشرطة القضائية الأمريكية.

وقالت ميشيل لوجان جريشام حاكمة ولاية نيو مكسيكو على تويتر "القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في ألبكيركي يثير غضباً شديداً وغير مقبول على الإطلاق".