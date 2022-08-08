سیاسة

غوتيريش: الهجمات على محطات الطاقة النووية "أعمال انتحارية" يجب وقفها

author_image سوار أحمد
العالم انطونيو غوتيرش اوكرانيا عمل انتحاري

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة يوم الاثنين أنّ أيّ هجوم على محطّات للطاقة النوويّة هو عمل "انتحاري"، داعيًا إلى وقف العمليّات العسكريّة في محيط محطّة زابوريجيا بأوكرانيا حتّى يتسنّى للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الوصول إليها.

وقال أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في طوكيو إنّ "أيّ هجوم على محطّات الطاقة النوويّة هو أمر انتحاري".

أضاف "آمل بأن تنتهي هذه الهجمات. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكّن الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية من الوصول إلى محطّة" زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليّات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات بشنّها.

ومنذ أسبوع، يُواصل غوتيريش التعبير عن قلقه حيال المخاطر النوويّة على البشريّة.

من جهة ثانية، تطرّق غوتيريش الاثنين إلى التوتّر الصيني-الأميركي حول تايوان، واصفًا القضيّة بأنّها "حسّاسة"، وداعيًا إلى "ضبط النفس" و"وقف التصعيد". وقال "هذا في الأيّام المقبلة أمر مهمّ جدًا".

واختتمت الصين الأحد مناورات عسكريّة هي الأوسع نطاقًا، نفّذتها في محيط تايوان ردًّا منها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، ما زاد حدّة التوتّر في العلاقات الأميركيّة-الصينيّة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف