صحة وبیئة

انخفاض بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد

author_image سوار أحمد
العراق العراق درجات الحرارة حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية و ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبيناً، أن "المحافظات بغداد وديالى وكربلاء المقدسة ستسجل درجة حرارة 46، فيما ستسجل اربيل والسليمانية 40 درجة".

واوضح، أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

واضاف، أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

ولفت، الى أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية فيما ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

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