توجه حكومي لإعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران بين بغداد واربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النقل، ناصر الشبلي يوم الأحد، عن وجود دراسة لإعادة النظر بتذاكر الطيران بين بغداد وأربيل.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أبلغت الخطوط الجوية العراقية باعادة النظر في الاسعار للتذاكر بين بغداد واربيل"، موضحا أن "الخطوط الجوية لديها لجنة لهذا الغرض والان تتم دراسة الامر وتقديم النتائج".

وحول توسيع ساحات الترحيب لاستقبال الشاحنات أكد الشبلي أن "مشروع توسيع ساحات الترحيب تم اكماله واعتبارا من 15 آب الحالي سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع وهي بحدود 750 الف متر مربع، بالاضافة الى اكتمال الطريق وسيتم افتتاحه ايضا".

وأشار إلى أن "الوزارة لديها منافذ تعمل عليها الآن وهي طريبيل والوليد وعرعر وصفوان والشلامجة ومنفذان مع ايران".