منوعات

توجه حكومي لإعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران بين بغداد واربيل

author_image سوار أحمد
العراق وزير النقل تذاكر اربيل بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النقل، ناصر الشبلي يوم الأحد، عن وجود دراسة لإعادة النظر بتذاكر الطيران بين بغداد وأربيل.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أبلغت الخطوط الجوية العراقية باعادة النظر في الاسعار للتذاكر بين بغداد واربيل"، موضحا أن "الخطوط الجوية لديها لجنة لهذا الغرض والان تتم دراسة الامر وتقديم النتائج".

وحول توسيع ساحات الترحيب لاستقبال الشاحنات أكد الشبلي أن "مشروع توسيع ساحات الترحيب تم اكماله واعتبارا من 15 آب الحالي سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع وهي بحدود 750 الف متر مربع، بالاضافة الى اكتمال الطريق وسيتم افتتاحه ايضا".

وأشار إلى أن "الوزارة لديها منافذ تعمل عليها الآن وهي طريبيل والوليد وعرعر وصفوان والشلامجة ومنفذان مع ايران".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف