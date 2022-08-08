سیاسة

نيجيرفان بارزاني: العراق أحوج لمبادئ عاشوراء في إعلاء كلمة الحق

يشهد العراق منذ عشرة أشهر جموداً سياسياً غير مسبوق بسبب الصراع على السلطة
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نيجيرفان بارزاني - صورة أرشيفية
نيجيرفان بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان العراق عاشوراء نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين إن العراق أحوج إلى مبادئ عاشوراء في إعلاء كلمة الحق بوجه الظلم.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين حفيد النبي محمد في معركة كربلاء لذلك يعتبره المسلمون الشيعة، على اختلاف قومياتهم وجنسياتهم، يوم عزاء وحزن.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "نستذكر اليوم في العاشر من شهر محرم الحرام (عاشوراء) ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) تلك الفاجعة التي لازلنا نستلهم منها دروس التضحية والوقوف بوجه الظلم لإعلاء كلمة الحق".

وتابع "فما أحوجنا اليوم في العراق لتلك القيم والمبادئ الإنسانية، فشعبنا جدير بحياة أفضل ومستقبل واعد".

ويشهد العراق منذ عشرة أشهر جموداً سياسياً غير مسبوق بسبب الصراع على السلطة مما فاقم الخلافات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

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