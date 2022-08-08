منوعات

أغنية بـ"أداء سيء" تطيح بنجم بنغلاديشي بعد تدخل قوي من الشرطة

حصدت معظم الفيديوهات التي قدمها "ألوم" الذي يُلقب في بنغلاديش بالبطل، ملايين المشاهدات
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العالم بنغلادش ألوم هيرو البطل أغاني

أربيل (كوردستان 24)- قررت الشرطة في بنغلاديش إيقاف مغنٍ مشهور بأدائه السيء للأغاني الشعبية، بعدما تلقت سيلاً من الشكاوى تتهمه بتشويه الأغاني الكلاسيكية القديمة.

ويُدعى المغني "ألوم" ويبلغ من العمر 37 عاماً، ولديه ما يربو على مليوني متابع على فيسبوك، فضلاً عن 1.5 مليون مشترك في قناته الخاصة بموقع يوتيوب.

وحصدت معظم الفيديوهات التي قدمها "ألوم" الذي يُلقب في بنغلاديش بالبطل، ملايين المشاهدات.

وفي الأغنية التي أطاحت به، يظهر "ألوم" بينما يؤدي أغنية ممزوجة بألحان كلاسيكية لمطربين راحلين مشهورين من بلاده.

وفي 27 من الشهر المنصرم، استدعت الشرطة "ألوم"، وأبلغته بضرورة التوقف عن "تشويه" الأغاني الكلاسيكية.

وبحسب صحيفة (ديلي ستار) فقد أشارت الشرطة في العاصمة دكا إلى أن تلقت شكاوى تفيد بأن المغني يعمل على "تشويه" الأغاني.

وذكرت الصحيفة أن المغني أبلغ الشرطة بأنه لن يكرر مرة أخرى تلك الممارسات في تسجيلاته المصورة.

وزعم ألوم بأنه تعرض إلى تعذيب نفسي من قبل الشرطة، بحسب الصحيفة.

 

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