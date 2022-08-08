الصدر: "ثلة التبعيين" عاثت في العراق فساداً ولن نحيد ثورة الحسين

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين إن ثلة تدّعي حب الإمام الحسين عاثت فساداً وظلماً في العراق.

وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى عاشوراء، أشار الصدر إلى مآثر الإمام الحسين وما يتعرض له محبوه من "قمع" في بعض الدول العربية وشتى بقاع العالم.

وقال "لكن كل هذا لا يزيدنا إلا حباً بك واستمراراً على نهجك".

ويحي المسلمون الشيعة في هذه الأثناء مراسم عاشوراء، وهي ذكرى تتزامن مع الاعتصام الذي ينفذه الصدريون في مبنى البرلمان بعد اقتحامه منذ نحو عشرة أيام.

ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واتهم خصومه في الإطار التنسيقي مراراً بالفساد والإخفاق في تنفيذ أي إصلاح ينهي شظف العيش وتردي الأوضاع العامة. ويقول قادة الإطار التنسيقي إن الصدر كان مشاركاً في معظم الحكومات المتعاقبة.

وقال الصدر "ما يحزننا أن ثلة يدعّون حبك (الحسين) وقد عاثوا في الأرض فساداً وظلماً في عراقك الحبيب... ولن نحيد عن ثورتك وإصلاحك إلى يوم الدين".

وأضاف مخاطباً أنصاره "عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المصلحون في كل مكان، ولا عزاء للفاسدين التبعيين الظالمين الذي زلّوا وأزلوا عباد الله".