سیاسة

الصدر: "ثلة التبعيين" عاثت في العراق فساداً ولن نحيد ثورة الحسين

"كل هذا لا يزيدنا إلا حباً بك واستمراراً على نهجك"
author_image Kurdistan24 اربیل
أنصار التيار الصدري يرفعون صور الصدر في اعتصامهم
أنصار التيار الصدري يرفعون صور الصدر في اعتصامهم
العراق العراق الصدر البرلمان العراقي عاشوراء

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين إن ثلة تدّعي حب الإمام الحسين عاثت فساداً وظلماً في العراق.

وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى عاشوراء، أشار الصدر إلى مآثر الإمام الحسين وما يتعرض له محبوه من "قمع" في بعض الدول العربية وشتى بقاع العالم.

وقال "لكن كل هذا لا يزيدنا إلا حباً بك واستمراراً على نهجك".

ويحي المسلمون الشيعة في هذه الأثناء مراسم عاشوراء، وهي ذكرى تتزامن مع الاعتصام الذي ينفذه الصدريون في مبنى البرلمان بعد اقتحامه منذ نحو عشرة أيام.

ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واتهم خصومه في الإطار التنسيقي مراراً بالفساد والإخفاق في تنفيذ أي إصلاح ينهي شظف العيش وتردي الأوضاع العامة. ويقول قادة الإطار التنسيقي إن الصدر كان مشاركاً في معظم الحكومات المتعاقبة.

وقال الصدر "ما يحزننا أن ثلة يدعّون حبك (الحسين) وقد عاثوا في الأرض فساداً وظلماً في عراقك الحبيب... ولن نحيد عن ثورتك وإصلاحك إلى يوم الدين".

وأضاف مخاطباً أنصاره "عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المصلحون في كل مكان، ولا عزاء للفاسدين التبعيين الظالمين الذي زلّوا وأزلوا عباد الله".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: مشاكل العراق لن يحلها تغيير النظام بل الكونفدرالية
  1 ساعة
العراق

المالكي: لا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان المنتخب
  3 ساعات
العراق

برهم صالح: العراق بحاجة إلى "إصلاح شامل"
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف