الصدر يؤكد رفضه لتسلم "الفاسدين" لمقاليد الحكم في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- جدد رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، رفضه لتسلم من أسماهم الفاسدين لمقاليد الحكم في العراق.

ونشر الصدر على موقع تويتر "تالله لا يحكم فينا ( الفاسد )، ومثلي لا يبايع ( الفساد ) أفلا من ناصر ينصرنا !؟".

وجاءت تصريحات الصدر بمناسبة العاشر من محرم، ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وكوكبة من أهل بيته وأصحابه في سنة 61 هجرية من قبل جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية ما تُعرف بواقعة "الطف" في كربلاء بالعراق.

وقال الصدر في تغريدته اليوم "تالله لا يحكم فينا ( الفاسد )، ومثلي لا يبايع ( الفساد ) أفلا من ناصر ينصرنا !؟".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد اعلن أمس الاثنين، رفضه حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد بشكل طبيعي.

ويعاني العراق من أزمة سياسية كبيرة، وتوترات خطيرة تمر بها البلاد، وذلك منذ اقتحام أنصار التيار الصدري، مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.