أسعار الدولار والذهب والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148250 دينار
100 يورو = 151000 دينار
100 جنيه إسترليني = 180000 دينار
100 ليرة تركية = 8300 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4800 دينار
دينار أردني واحد = 2015 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار