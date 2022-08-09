أسعار الدولار والذهب والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148250 دينار

100 يورو = 151000 دينار

100 جنيه إسترليني = 180000 دينار

100 ليرة تركية = 8300 دينار

100 ألف تومان إيراني = 4800 دينار

دينار أردني واحد = 2015 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار