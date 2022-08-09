احباط هجوم انتحاري على المواكب الحسينية في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، انه تم احباط هجوم انتحاري على المواكب الحسينية في محافظة ديالى.

واعلن إعلام اللواء الرابع في الجيش، في بيان، عن مقتل شخص يرتدي حزاماً ناسفاً بعد محاصرته قرب مقر عسكري في محافظة ديالى.

وقال البيان "حسب معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تسلل لأحد عناصر داعش الارهابي يروم تفجير المواكب الحسينية والمقرات العسكرية، وعلى الفور تم تشكيل قوة من الفوج الرابع وتم محاصرة المتسلل مما ادى الى تفجير نفسه بعد وصول القوة الى مكان تواجده".

وأضاف أن الحادث أنتهى من دون خسائر تذكر.