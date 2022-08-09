سیاسة

قصف تركي يودي بحياة أربعة أشخاص في قرية حدودية بالقامشلي

author_image سوار أحمد
سوریا القامشلي تركيا قصف

أربيل (كوردستان 24)- قضى أربعة أشخاص اليوم الثلاثاء، في قصف تركي بقذيفتي هاون، استهدف موقعاً في قرية على الحدود التركية السورية، في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "نورث برس"، إنّ "القذيفتين سقطتا على عمال الأنفاق في قرية سيكركا خلف مشفى كوفيد 19 مباشرة، شمال القامشلي".

ونقل الموقع عن شاهد عيان قوله ان 4 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 3 آخرون، كحصيلة أولية، جراء سقوط القذيفة الأولى، فضلاً عن الخراب الذي خلفه القصف.

ويأتي هذا في وقت صعدت فيه تركيا من استهدافها على عموم مناطق شمال شرقي سوريا.

 

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