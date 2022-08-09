مجتمع

بالفيديو | الأسايش تضبط 64 كيلوغراماً من الكريستال في السليمانية

"المتهم من أهالي مدينة السليمانية ومن مواليد 1974"
author_image مظفر مزوري
المتهم مع المواد المخدرة المضبوطة - صورة: كوردستان 24
المتهم مع المواد المخدرة المضبوطة - صورة: كوردستان 24
کوردستان السليمانية المخدرات كريستال طاسلوجة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن الكوردية (الأسايش) اليوم الثلاثاء عن ضبط كميات كبيرة من مادة الكريستال المخدرة في إحدى نقاط التفتيش بمحافظة السليمانية.

وقالت مديرية أسايش السليمانية في بيان إن مفارزها ضبطت قبل خمسة أيام نحو 64 كيلوغراماً من الكريستال في منفذ طاسلوجة ضمن حملة القضاء على تجارة المخدرات.

وأضافت أن الشخص الذي حاول إدخال المواد المخدرة كان قد أخفاها في علب زيوت السيارات، مشيرة إلى أن المتهم جلب تلك المواد من خارج إقليم كوردستان.

وجاء في البيان "المتهم من أهالي مدينة السليمانية ومن مواليد 1974، وكان ينوي تحويل هذه المواد المخدرة من السليمانية إلى المدن الأخرى".

ويوم أمس، ألقت قوات الأمن (الأسايش) القبض على إيراني في منفذ حاج عمران بحوزته 850 حبة مخدرة من مادة الميثادون و83 غراماً من مادة الحشيش، كان قد أخفاها تحت حزام البنطلون وملابسه الداخلية.

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