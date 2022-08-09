بالفيديو | روسيا تطلق قمراً إيرانياً إلى الفضاء وسط مخاوف أمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت روسيا اليوم الثلاثاء القمر الاصطناعي الإيراني "الخيّام" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وحمل صاروخ روسي من طراز سويوز القمر الاصطناعي الإيراني كما أظهرت مشاهد بثتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

ويحمل القمر هذه التسمية، فيما يبدو، نِسبة الى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

وذكرت وكالة الفضاء الإيرانية أن القمر يهدف إلى "مراقبة حدود البلاد" وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية.

إلى ذلك أشاد وزير الاتصالات الإيراني عيسى زريبور بما وصفه "الحدث التاريخي"، واعتبره كذلك "نقطة تحول لبداية تعاون جديد في مجال الفضاء بين البلدين".

وترى الولايات المتحدة أن البرنامج الفضائي الإيراني له أغراض عسكرية أكثر منها تجارية، إلا أن طهران تؤكد أن برنامجها يستخدم لأغراض مدنية ودفاعية حصراً ولا يخالف أي اتفاقات دولية بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي.

واضطرت السلطات الإيرانية هذه المرة إلى دحض اتهامات من نوع آخر بعدما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن روسيا "تنوي استخدام القمر مدة أشهر عدة" في إطار هجومها على أوكرانيا قبل أن تسلم إيران الإشراف عليه.

وأكدت منظمة الفضاء الإيرانية أن "كل الأوامر المرتبطة بالتحكم بهذا القمر الصناعي وتشغيله سيتم إصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد الإطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء العائدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وقالت إن "إرسال الأوامر وتلقي المعلومات من هذا القمر سيتمّ وفق خوارزميات مشفرة... ولا تتوفر لبلد ثالث إمكانية الوصول لهذه المعلومات، وبعض الشائعات التي انتشرت حول استخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية لدول أخرى غير صحيحة".

وأطلقت روسيا في تشرين الأول أكتوبر 2005 أول قمر اصطناعي إيراني "سينا-1" من قاعدة بليسيتسك في شمال غرب روسيا.

وكان بوتين نفى في حزيران يونيو 2021، تقارير صحافية أمريكية عن نية روسيا توفير نظام متطور للأقمار الاصطناعية لحساب إيران بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس.

وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عبر إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء.

وسبق أن أطلقت إيران أطلقت أقمارا صناعية مباشرة من أراضيها آخرها في آذار مارس 2022 مع قمر "نور 2" العسكري العائد للحرس الثوري.