بالصور | حرائق تلتهم مئات الهكتارات في فرنسا والسلطات تجلي آلاف المدنيين

أربيل (كوردستان 24)- أجلت السلطات الفرنسية أكثر من ثلاثة آلاف شخص بسبب الحرائق التي اجتاحت 700 هكتار من الغطاء النباتي في قرى جنوب البلاد.

ونشب الحريق بسبب احتراق آلة زراعية يوم أمس الاثنين في "لوزير" وانتشر بسرعة بفعل الرياح والجو الجاف، ولم يتسبب الحريق بأي إصابات، وتعمل فرق الإطفاء على احتواء الحريق.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الحريق اندلع في بلدة ماسغرو، فيما استخدم رجال الإطفاء "نيراناً تكتيكية" لإحراق الحشائش بشكل استباقي لوقف تمدد الحريق.

وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء قرية موستوييجول، وتم إجلاء الأهالي عن موقع الحريق بشكل احترازي إلى صالات مناسبات ومدارس في قرى مجاورة.

وشاركت طائرات القاذفات المائية في إخماد الحريق حسب شهود عيان، وذكرت الإدارة المحلية أن أكثر من 600 عنصر إطفاء من عدة مناطق انتشروا في موقع الحريق.