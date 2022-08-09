صحة وبیئة

بالصور | حرائق تلتهم مئات الهكتارات في فرنسا والسلطات تجلي آلاف المدنيين

الحريق اندلع مساء الاثنين المنصرم في بلدة ماسغرو التابعة لمنطقة لوزير جنوب فرنسا
author_image مظفر مزوري
رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحرائق - صورة: فرانس برس
رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحرائق - صورة: فرانس برس
العالم فرنسا حرائق لوزير بيئة إطفاء

أربيل (كوردستان 24)- أجلت السلطات الفرنسية أكثر من ثلاثة آلاف شخص بسبب الحرائق التي اجتاحت 700 هكتار من الغطاء النباتي في قرى جنوب البلاد.

ونشب الحريق بسبب احتراق آلة زراعية يوم أمس الاثنين في "لوزير" وانتشر بسرعة بفعل الرياح والجو الجاف، ولم يتسبب الحريق بأي إصابات، وتعمل فرق الإطفاء على احتواء الحريق.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الحريق اندلع في بلدة ماسغرو، فيما استخدم رجال الإطفاء "نيراناً تكتيكية" لإحراق الحشائش بشكل استباقي لوقف تمدد الحريق.

وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء قرية موستوييجول، وتم إجلاء الأهالي عن موقع الحريق بشكل احترازي إلى صالات مناسبات ومدارس في قرى مجاورة.

وشاركت طائرات القاذفات المائية في إخماد الحريق حسب شهود عيان، وذكرت الإدارة المحلية أن أكثر من 600 عنصر إطفاء من عدة مناطق انتشروا في موقع الحريق.

....
....
....
....
....
....
....
....
موضوعات ذات صلة
العالم

بالفيديو | روسيا تطلق قمراً إيرانياً إلى الفضاء وسط مخاوف أمريكية
  1 ساعة
سوریا

روجافا أمام "خطر حقيقي" في ظل حلول شحيحة.. وواشنطن لم تحرك ساكناً
  3 ساعات
کوردستان

بالفيديو | الأسايش تضبط 64 كيلوغراماً من الكريستال في السليمانية
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف