بالصور | إبطال مفعول عشرات الألغام غير المنفلقة في كويسنجق

أربيل (كوردستان 24)- عثرت المؤسسة العامة لمكافحة الألغام على عشرات الألغام المضادة للأفراد في قضاء كويسنجق في محافظة أربيل.

وقالت المؤسسة في بيان إن فرقها عثرت على أكثر من 30 لغماً مضاداً للأفراد من نوع (فار-40) و(في-69)، مشيرة إلى إبطال مفعول جميع الألغام التي عثر عليها والتخلص منها.

وأضاف البيان أن المؤسسة عثرت على تلك الألغام في قرية سوسي التابعة لقضاء كويسنجق في محافظة أربيل، حيث تعدّ تلك القرية من المناطق الخطرة بسبب انتشار الألغام فيها بكثرة.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن هذه الألغام زُرعت في الفترات الماضية، حيث أدّى انفجارها إلى سقوط الكثير من الضحايا.

وجاء في البيان "الفرق الخاصة بمكافحة الألغام كثفت من مساعيها للبحث عن الألغام وبقايا الحرب في المنطقة، من أجل تطهيرها من الألغام".