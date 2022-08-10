مايكل نايتس: الانتخابات المبكرة لن تنقذ العراق والأزمة الراهنة ليست كسابقاتها

أربيل (كوردستان 24)- قال الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية في العراق الخليج العربي مايكل نايتس اليوم الثلاثاء إن الانتخابات المبكرة لن تنقذ العراق، مشيراً إلى أن الأزمة العراقية الراهنة ليست كسابقاتها.

وأضاف نايتس في مقابلة مع كوردستان 24، "نحن الآن نرى طرقاً أخرى لممارسة السياسة في بغداد لذلك هناك دعوات لإجراء الانتخابات المبكرة التي لن تنقذ العراق".

وأضاف الباحث الأمريكي في معهد واشنطن أن العراق يحتاج الآن إلى قادة مخلصين حتى الآن، معتبراً أن القادة السياسيين الموجودين في العراق "غير جيدين".

وتابع "ما يتوجب فعله هو تغيير قانون الانتخابات في العراق"، وتساءل في الوقت نفسه "هل يا ترى ستقبل الأطراف السياسية النتيجة وتشكّل الحكومة؟"

وأردف نايتس قائلاً "أنا لا أعتقد أن الانتخابات ستنقذ العراق، لكن القادة العراقيين يصرون على ذلك والقرار عائد لهم ويقولون إنهم بصدد إجراء الانتخابات".

وأكد الباحث الأمريكي أن "وضع العراق الحالي يختلف عن السابق كثيراً... هذه أول مرة تتم فيها الدعوة إجراء انتخابات مبكرة، حيث سابقاً تم إجراؤها وفشلت، فيما لم تستطع تشكيل الحكومة، لذلك تعرضوا للفشل في تشكيل الحكومة، والآن ثمة أزمة معقدة ولذلك أقول إنها مختلفة عن السابق".

وأشار نايتس إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يطالب حالياً بتغيير النظام جذرياً، ومضى يقول "لا أريد أن أتحدث عن إمكانية حدوث حرب أهلية لأن العراق عانى الكثير من الحروب الداخلية، لكن أريد القول إن الناس لديها رؤى مختلفة والصدريون ذهبوا إلى البرلمان وأوقفوا عمله والمؤسسات الأخرى مثل المحاكم أيضاً توقفت عن أعمالها، لذلك يجب إحداث تغييرات جذرية في بغداد لحلحلة الأمور".

وتحدث نايتس أن حل الأزمة في العراق يكمن في أن يتفق القادة العراقيون لمنع نشوب "حرب أهلية"، وأكد على أن تغيير النظام يجب أن يتوافق مع القانون.