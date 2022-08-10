بحضور بلاسخارت.. بدء اجتماع للقوى السياسية الكوردستانية في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- بدء اليوم الأربعاء 10 آب اغسطس 2022، ، اجتماع القوى السياسية الكوردستانية، في مبنى رئاسة إقليم كوردستان، بإشراف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.

ومن المقرر أن يتمحور الاجتماع حول ملف إجراء انتخابات الدورة التشريعية السادسة لبرلمان كوردستان والمقررة في الأول من تشرين الأول المقبل.

وحضر الاجتماع عدة احزاب رئيسية في الاقليم، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، فضلا عن الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي"، حيث تم الاجتماع بحضور ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت.

ووقع نيجيرفان بارزاني في شهر شباط فبراير الماضي، ، أمرا يقضي بتحديد الأول من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.

ومن المتوقع أن تتوصل الأطراف السياسية في الإقليم الى اتفاق يضمن تقريب وجهات النظر فيما بينها، بخصوص الاستعدادات لإجراء الانتخابات.