ریاضة

فيفا يدرس تغيير موعد انطلاق مونديال قطر

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط فيفا مونديال قطر تغيير الموعد

أربيل (كوردستان 24)- يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغيير موعد انطلاق مونديال 2022، المقرر في قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن الحكم الأرجنتيني دياريو أوليه، قوله إن "(فيفا) يناقش بجدية تغيير موعد انطلاق بداية البطولة بيوم واحد فقط، من 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني".

ويعود سبب هذا التعديل المحتمل إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدا منذ مونديال ألمانيا 2006 أن يلعب صاحب الأرض مباراة في يوم الافتتاح.

وعليه، في حال التأجيل، ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم الأحد في الـ20 من نوفمبر القادم، بدلاً من يوم الاثنين، على أن تقام مباراة هولندا والسنغال ومباراة إنجلترا وإيران في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

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