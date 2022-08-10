ممثل الصدر: سنواصل التظاهر حتى حل البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قال ممثل زعيم التيار الصدري حازم الأعرجي إن انصار الصدر سيواصلون الاحتجاجات حتى يتم حل مجلس النواب العراقي.

ومنذ عشرة أيام، يعتصم آلاف من مناصري الصدر في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضمّ مقرات حكومية ودبلوماسية، حيث انطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدّمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

‏وقال حازم الأعرجي ممثل مقتدى الصدر لكوردستان 24 "سنواصل الاحتجاج حتى تتحقق مطالبنا، حتى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة".

ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه (73 نائباً من أصل 329).

وأخفقت الأطراف السياسية هذه المرة في التوصل الى توافق فيما بينها بعد أشهر طويلة من المفاوضات.

ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والكورد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الأغلبية التي أرادها، شرع الصدر بممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تشكيل الحكومة بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي.