سیاسة

بحضور بلاسخارت.. رئاسة كوردستان تكشف مضامين اجتماعها مع القوى السياسية

تأخير الانتخابات يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كوردستان
author_image مظفر مزوري
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بلاسخارت الاطراف السياسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء عن تفاصيل اجتماعها مع القوى السياسية الكوردستانية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في 1 تشرين الأول المقبل.

وإلى جانب الأطراف السياسية، حضر الاجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن نيجيرفان بارزاني عبّر عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشاكل، مؤكداً أهمية الانتخابات لإقليم كوردستان، وقال "إن تأخير الانتخابات يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كوردستان".

إلى ذلك، أكدت بلاسخارت على أهمية توصل الأطراف إلى تفاهم بخصوص مسألة الانتخابات وتحديد موعد إجرائها، وعبرت عن دعم الأمم المتحدة الكامل لإنجاح العملية، كذلك أشارت إلى ضرورة التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت، لأنه ليس هناك الكثير من الوقت المتاح.

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس إقليم كوردستان مصطفى سيد قادر قدم تقرير لجنة رئاسة إقليم كوردستان المكلفة بمتابعة مسألة الانتخابات.

هذا وطرحت الأطراف السياسية آراءها ووجهات نظرها في هذا السياق، فيما شكرت رئاسة إقليم كوردستان على مساعيها من أجل لمّ شمل الأطراف السياسية، وعدّت استمرار الاجتماعات والمحادثات "أمراً إيجابياً"، بحسب تعبير البيان.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان إنه تقرر عقد آخر اجتماع لحسم كل المواضيع المرتبطة بالانتخابات وحل المشاكل التي تعترض سبيل العملية، وذلك في مطلع أيلول المقبل.

وأضافت أنها ستواصل مع الأطراف السياسية وبدعم فريق متخصص من "يونامي" محادثاتها واستعداداتها لحين حلول ذلك الموعد.

وأُقر قانون الانتخابات في إقليم كوردستان عام 2013 وينص على أن الإقليم دائرة واحدة، بيد أن بعض القوى تريد تعديل القانون وتحويل الإقليم إلى أربع دوائر.

وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل، فيما أخذت القوى تتبادل الآراء فيما بينها بشأن قانون الانتخابات وطريقة احتسابه للدوائر الانتخابية.

ولم يتبق على إجراء الانتخابات لاختيار برلمان جديد في إقليم كوردستان سوى شهرين، غير أن الجدل حول قانون الانتخابات في الإقليم، المؤلف من أربع محافظات، عاد إلى الواجهة من جديد وسط دعوات من قوى سياسية لتعديله ومطالبات أخرى لإبقائه.

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