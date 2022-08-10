سیاسة

الرئيس بارزاني يطلع على نتائج زيارة وفد البيشمركة إلى بريطانيا وأمريكا

أبدى الرئيس بارزاني دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية في صفوف قوات البيشمركة الكوردستانية
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني خلال لقائه شورش إسماعيل - صورة: مقر البارزاني
الرئيس بارزاني خلال لقائه شورش إسماعيل - صورة: مقر البارزاني
کوردستان وزارة البيشمركة الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- اطلّع الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء على نتائج زيارة وفد وزارة البيشمركة إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

وذكر مقر البارزاني في بيان أن الرئيس بارزاني استقبل في صلاح الدين اليوم، وزير البيشمركة شورش إسماعيل بحضور رئيس أركان البيشمركة عيسى عزير.

وأضاف أن وزير البيشمركة أطلع الرئيس بارزاني على نتائج زيارة وفد وزارته إلى بريطانيا وأمريكا واللقاءات التي تناولت القضايا السياسية والعسكرية.

وأبدى الرئيس بارزاني دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية في صفوف قوات البيشمركة الكوردستانية، متمنياً لها التوفيق والنجاح.

وكان وفد من وزارة البيشمركة قد أجرى في الآونة الأخيرة زيارة إلى بريطانيا وأمريكا، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات.

وتدعم بريطانيا والولايات المتحدة برنامجاً لإصلاح وزارة البيشمركة بصورة شاملة في إطار التحالف الدولي.

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