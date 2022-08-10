سیاسة

رداً على الصدر.. الإطار التنسيقي يعلن المضي بتشكيل الحكومة

عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً مساء اليوم بحث فيه الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد
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أنصار الصدر يعتصمون في محيط البرلمان
أنصار الصدر يعتصمون في محيط البرلمان
العراق الإطار التنسيقي الصدر العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي اليوم الأربعاء المضي في تشكيل الحكومة، في أحدث رد على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإسراع في حل البرلمان.

ولا يزال أنصار الصدر يعتصمون في البرلمان منذ نحو أسبوعين للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وذلك بعدما أخفقت القوى السياسية في تشكيل الحكومة على الرغم من مضي عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الصدر إن حل البرلمان لا يتطلب عقد جلسة، وهو رد ضمني على المعارضة التي أبداها رئيس ائتلاف دولة القانون القيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي حين قال إنه لا حل للبرلمان إلا باستئناف الجلسات النيابية مرة أخرى.

وفي رد آخر على تحركات الصدر، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً مساء اليوم بحث فيه الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وقال الإطار التنسيقي في بيان إن بحث المضي في "الإسراع باستكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن".

وأضاف البيان أن المجتمعين جددوا موقفهم "في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".

ودعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى "الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً".

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