ریاضة

وسط تكهنات بانتقاله إلى برشلونة.. سيلفا يؤكد أن سيتي "يعرفون ما أريده"

إن علاقتي بنادي مانشستر سيتي صادقة للغاية وكنت منفتحاً معهم، وهم يعرفون ما أريده
author_image مظفر مزوري
اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا
اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا
العالم مانشستر سيتي برشلونة برناردو سيلفا بيب غوارديولا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا انه على انفتاح تام مع فريقه الحالي مانشتر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، وسط تكهنات بانتقاله الى نادي برشلونة الاسباني.

وقال سيلفا لشبكة "إي.أس.بي.إن" إن "علاقتي بنادي مانشستر سيتي صادقة للغاية وكنت منفتحاً معهم، وهم يعرفون ما أريده".

وأضاف سيلفا "إذا بقيت، فأنا سعيد للغاية، وسأحترم هذا النادي دائماً وسأبذل قصارى جهدي، ولكن بخلاف ذلك، فهذه كرة القدم وسنرى ما سيحدث".

وتابع قائلاً "مانشستر سيتي نادٍ كبير ولا يريدون لاعبين غير سعداء في النادي، يقولون لنا جميعاً دائماً أنه إذا لم تكن سعيداً يمكنك الذهاب، وبالطبع هم يعملون في مجال الأعمال التجارية ويريدون المبلغ المالي المناسب للسماح لنا بالرحيل، ولكن شخصياً هي علاقة محترمة للغاية مع النادي".

ولعب اللاعب البرتغالي دوراً أساسياً في فوز فريقه بالدوري الانكليزي بأربعة ألقاب في المواسم الخمسة الماضية، وكان مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا قد صرح في وقت سابق انه "لن يتوقف في طريق سيلفا إذا رغب اللاعب في الرحيل عن النادي".

وحدد فريق مانشستر سيتي بطل انكلترا مبلغ مغادرة سيلفا بما يفوق 80 مليون جنيه استرليني (97 مليون دولار)، مما سيجعل النادي الكتلوني يكافح لتأمين شروط هذه الصفقة.

وأنفق برشلونة قرابة 150 مليون يورو (153 مليون دولار) هذا الصيف لتدعيم صفوفه، فتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي رافينيا من ليدز الانكليزي والفرنسي جول كونديه من إشبيلية، بالإضافة إلى الدنماركي أندرياس كريستنسن (تشلسي الانكليزي) والعاجي فرانك كيسييه (ميلان الإيطالي) في صفقتين مجانيتين.

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