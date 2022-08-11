طهران تعلق بخصوص اتهام واشنطن مواطنا إيرانيا بمحاولة اغتيال بولتون

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء إنها ترفض الاتهامات الأمريكية بمحاولة عضو في الحرس الثوري اغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بلوتون.

ووصفت طهران تصريحات واشنطن بـ"العبثية" محذرة في الوقت نفسه من أي خطوة ترمي إلى الانتقام من المواطنين الإيرانيين. ويأتي هذا الفصل الجديد من مسلسل الخلاف بين الطرفين في الوقت الذي تدرس فيه إيران نصا مقترحا في محادثات فيينا لإحياء اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، "إيران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها".

يأتي الرد الإيراني تفاعلا مع تصريحات وزارة العدل الأمريكية حول كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وتحميل أحد أفراد الحرس الثوري مسؤولية ذلك.

في هذا السياق، قالت وزارة العدل في بيان إن شهرام بورصافي البالغ من العمر 45 عاما، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس الثوري قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020.

وعلى مدى أشهر، أوقفت طهران التوصل إلى اتفاق وطالبت الولايات المتحدة بشطب الحرس الثوري الإسلامي، من لائحتها لـ"المنظمات الإرهابية".

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ماثيو أولسن "هذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية وسنعمل بلا هوادة لفضح كل تلك الجهود وعرقلتها".