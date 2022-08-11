سیاسة

مسرور بارزاني: "لالش" قدم خدمات جليلة للثقافة الكوردية والتراث الإيزيدي

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني مركز لالش التراث الإيزيدي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، ان مركز لالش الثقافي قدم خدمات جليلة للثقافة الكوردية والتراث الإيزيدي.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر للهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي.

ووجه رئيس حكومة كوردستان التهنئة لكافة الكوادر العاملين في مركز لالش، مؤكدا في الوقت نفسه أن مركز لالش للثقافة قد قدم خدمات جليلة للثقافة الكوردية والتراث الإيزيدي.

واكد مسرور بارزاني على الدور الكبير لمركز لالش في تعميق وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والتسامح بين كافة المكونات في إقليم كوردستان.

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