الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. الجفاف يدفع سكان ثلاث محافظات عراقية الى الهجرة

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم غالبية سكان ثلاث محافظات عراقية النزوح عن مناطقهم بسبب الجفاف والتصحر وتبدل الأحوال الجوية، وفق ما ذكرته الأمم المتحدة

وأعلن المكتب التنسيقي التابع للأمم المتحدة في تقرير صادر له يوم الخميس، أنه بسبب الجفاف وتغير المُناخ، يعتزم سكان محافظات البصرة وميسان وذي قار ترك أراضيهم الزراعية والهجرة منها إلى المدن العراقية الأخرى

التقريرُ أضاف، أنه بسبب الجفاف وظاهرة التصحر وملوحة مياه الشرب، أُجبر 15 ألف شخص من سكان وقاطني محافظات البصرة وذي قار على الهجرة والمكوث في مدن أُخرى داخل العراق

هذا التقرير يأتي بعد هجرة 12 ألف شخص في الأعوام 2019-2021 من مدن جنوب العراق بسبب ظاهرة الجفاف والتصحر

التقرير أشار أيضاً أن 8 في المئة من سكان البصرة، و3 في المئة من سكان ذي قار، و13 في المئة من سكان ميسان، أي ما يساوي إجمالي 75 ألف شخص من الذين يعتمدون على الزراعة وتربية الحيوان والصيد، قد أُجبروا على تركهم لأرضهم ومنازلهم والهجرة نحو المُدن العراقية الأُخرى لإيجاد سبل عيش أخرى