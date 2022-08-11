"دانة غاز": بالرغم من التحديات الأمنية واصلنا عملياتنا في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية اليوم الخميس، ان الشركة واصلت عملياتها في إقليم كوردستان، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية.

وقالت "دانة غاز" في بيان، ان "صافي أرباح شركة دانة غاز الإماراتية ارتفع بنسبة 82 بالمئة إلى 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري".

وعزا البيان "نمو الربحية إلى أنه جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، بجانب التزامها المستمر بخفض التكاليف إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كوردستان العراق".

وأكدت الشركة انه "بالرغم من التحديات الأمنية التي واجهتها الشركة، فقد واصلت عملياتها في إقليم كوردستان دون أي انقطاع، فقد ارتفع إجمالي إنتاجها في الإقليم بنسبة 1 بالمئة خلال النصف الأول".

وأكدت ان الشركة حققت تقدماً جيداً في تنفيذ مشروع توسعة وتطوير منشآت معالجة الغاز في خورمور (خورمور 250)".

وأوضحت أنه "خلال النصف الأول، استُكمل حفر أول بئر تطويري للمشروع وتمضي وتيرة أعمال حفر البئر الثاني على قدم وساق".