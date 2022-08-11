37 الف نازح عراقي يقيمون في كوردستان وبغداد تخصص ميزانية "للمساعدة الطارئة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمُهجرين العراقية اليوم الخميس، أن قُرابة 37 ألف نازح عراقي يعيشون داخل إقليم كوردستان، مشيرة الى ان الوزارة خصصت ميزانية لتقديم المُساعدة الطارئة للنازحين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المُتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمُهجرين، علي عباس، أن "قانون الأمن الغذائي خصص ميزانية لتقديم المُساعدة الطارئة للنازحين، من بينهم 37 ألف نازح عراقي يقطنون في 28 مُخيم داخل إقليم كوردستان".

علي عباس أشار أيضاً، الى أن الوزارة في غضون ستة أشهر قادمة تخطط لنقل عدد مُعيّن من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول داخل سوريا إلى مخيم جدعة الواقع في مُحافظة نينوى العراقية.

واكد إنه تقرر في نهاية العام الجاري نقل 500 عائلة من مُخيم الهول، حيث تم نقل 153 عائلة فعلياً من المخيم المذكور، وسيتم أيضاً نقل 150 عائلة أخرى.