للمرة الخامسة.. ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية

أربيل (كوردستان 24)- تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من إضافة لقب جديد قياسي إلى سجله الحافل، وذلك بإحرازه كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم عقب الفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-صفر الأربعاء في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وبهذا الفوز، يكون النادي الملكي قد تساوى مع فريقي ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيمة في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري.

وأظهر إينتراخت بطل الدوري الأوروبي مقاومة في الشوط الأول وأتيحت له بعض الفرص للوصول إلى شباك تيبو كورتوا دون جدوى.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.