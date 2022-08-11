ریاضة

للمرة الخامسة.. ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية

author_image سوار أحمد
العالم ريال مدريد المرة الخامسة كأس السوبر الأوروبية

أربيل (كوردستان 24)- تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من إضافة لقب جديد قياسي إلى سجله الحافل، وذلك بإحرازه كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم عقب الفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-صفر الأربعاء في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

 وبهذا الفوز، يكون النادي الملكي قد تساوى مع فريقي ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيمة في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري.

وأظهر إينتراخت بطل الدوري الأوروبي مقاومة في الشوط الأول وأتيحت له بعض الفرص للوصول إلى شباك تيبو كورتوا دون جدوى.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف