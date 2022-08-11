سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل رئيس تحالف السيادة

أكد الجانبان على أن إجراء الانتخابات المبكرة خطوة جيدة شرط أن تلتزم جميع الأطراف بنتائجها
author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني خميس الخنجر تحالف السيادة الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في أربيل.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول آخر المستجدات في العملية السياسية العراقية، والتأكيد على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين الجانبين لإنهاء الازمة الحالية والخروج من الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق.

وأكد الجانبان على أن إجراء الانتخابات المبكرة خطوة جيدة شرط أن تلتزم جميع الأطراف بنتائجها.

وشددوا على ضرورة أن تكون كافة المبادرات والخطوات لحل الازمة السياسية باتجاه تعديل مسار الوضع السياسي في العراق وإنهاء الأزمات.

ئ

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف