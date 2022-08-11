الرئيس بارزاني يستقبل رئيس تحالف السيادة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في أربيل.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول آخر المستجدات في العملية السياسية العراقية، والتأكيد على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين الجانبين لإنهاء الازمة الحالية والخروج من الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق.

وأكد الجانبان على أن إجراء الانتخابات المبكرة خطوة جيدة شرط أن تلتزم جميع الأطراف بنتائجها.

وشددوا على ضرورة أن تكون كافة المبادرات والخطوات لحل الازمة السياسية باتجاه تعديل مسار الوضع السياسي في العراق وإنهاء الأزمات.