وزير الدفاع يدعوا القادة العسكريين للابتعاد عن المناكفات السياسية والتصرف بحكمة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر وزير الدفاع جمعة عناد اليوم الخميس توجيهات لقادة العمليات والفرق، دعا فيها الى الابتعاد عن المناكفات السياسية والتصرف بحكمة وحيادية وعدم الانجرار وراء الفتنة.

وقالت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس في بيان لها "ان وزير الدفاع جمعة عناد عقد اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية مع قادة العمليات والفرق في الجيش العراقي، بحضور معاوني رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية".

وأكد عناد في الاجتماع "ان بلدنا يمر هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الانسداد السياسي"، داعياً الى "الابتعاد عن المناكفات السياسية، وأن يكون القادة على مسافة واحدة من الجميع ولا يركنوا لجهة ضد أخرى".

وأشار البيان الى أن وزير الدفاع شدد على ضرورة اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر، لأن العدو يعيش على الغفلة وانتهاز الفرص، ودعا القادة الى ضرورة متابعة المنتسبين باستمرار من حيث الأمور الإدارية والانضباط والتدريب والاهتمام بكل مقتنيات التشكيل والوحدة، من أسلحة وتجهيزات ومعدات وعجلات.

ولفت عناد الى أن واجبنا هو حماية الوطن والشعب وكلٌ يعمل ضمن قاطعه، فالذي في قاطعه إرهاب واجبه مقاتلة الإرهاب بكل عزيمة، والذي في قاطعه تظاهرات عليه حماية تلك المظاهرات، والذي في قاطعه تهريب مخدرات عليه مكافحة هذه الآفة المدمرة.

وشدد وزير الدفاع تأكيده على "عدم الانجرار وراء الفتنة، والتصرف بحكمة وحيادية".